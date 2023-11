Wochenhoroskop Wassermann: Deine Horoskop Woche vom 6.11. - 12.11.2023

In der neuen Horoskop Woche wird sich die Lebenssituation für das Sternzeichen Wassermann zum Positiven verändern. Wer mit Herz und Mut in die Zukunft blickt, kann sein Schicksal selbst in die Hand nehmen. Wie die Liebessterne stehen und welche Kraft Deine Ausstrahlung hat, weiß das aktuelle Wochenhoroskop für Wassermann vom 6.11. bis 12.11.2023. Hier findest Du aufschlussreiche Antworten und Ratschläge für die wichtigsten Lebensbereiche.