Wochenhoroskop Wassermann: So wird die Woche vom 13.03. - 19.03.2023

Geduld und mehr Achtsamkeit sollten für Dein Sternzeichen in der nächsten Horoskop Woche im Fokus stehen. Dann wird Deine Zukunft in Sachen Liebe, Beruf und Gesundheit von Glück und Erfolg geprägt sein. Mehr aus dem Bereich der Astrologie erfährst Du jetzt im kostenlosen Wochenhoroskop für Wassermann vom 13.03. bis 19.03.2023.

Liebe und Partnerschaft

Du bist äußerst distanziert und etwas sprunghaft in Deiner Art, Zuneigung zu zeigen. Das könnte zu Auseinandersetzungen und Irrtümern führen. Liebesleid solltest Du erst gar nicht aufkommen lassen, beuge dahingehend ausreichend vor. Richte Deine Interessen aktuell eher auf Dein Privatleben.

Gesundheit und Fitness

Deine gesundheitliche Verfassung ist gut und verlangt nach körperlicher Betätigung, um Deine Vitalität auch weiterhin zu stabilisieren. Achte aber darauf, dass Du Dich in der nächsten Zeit sportlich nicht überanstrengst. Kleine, gezielte Übungen reichen aus, um Dich in Form zu halten. Habe Vertrauen in die wohlgemeinte Kraft des Lebens, das wirkt beruhigend. Bleibe relaxt, sonst können massive Verspannungen drohen.

Beruf und Finanzen

Die Weichen sind auf Erfolg gestellt, unbedingt auf diesem Weg bleiben! Du solltest Dich jetzt im Job besonders anstrengen, es lohnt sich. Konzentriere Dich auf Dein berufliches Vorankommen, der Zeitpunkt ist günstig. Ein würdevoller Auftritt, aber auch die Kommunikation sind für Dich sehr wichtig. Verstehen und verstanden werden gehören zu Deinen Bedürfnissen.