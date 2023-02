Wochenhoroskop Wassermann: So wird die nächste Woche vom 27.02. bis 05.03.2023

Schießen Amors Pfeile genau ins Ziel und verbreiten romantische Gefühle? Erfahre jetzt mehr in Deinem Wassermann Wochenhoroskop.

Die nächste Horoskop Woche verspricht auf jeden Fall keine Langeweile für Dein Tierkreiszeichen. Ob in der Liebe, im Beruf oder der Gesundheit: Dein Wochenhoroskop für Wassermann vom 27.02. bis 05.03.2023 kennt alle Hürden und Chancen, die das Schicksal diese Woche auspackt. Die Kraft der Astrologie kann als Quelle der Inspiration oft sehr nützlich sein.

Liebe und Partnerschaft

Paare kommen sich näher. Nur in ruhigen Gesprächen könnt Ihr ein Partnerproblem lösen. Dein Schatz hat sich das Zusammensein mit Dir so schön vorgestellt. Jetzt bringst Du mit Deinen spontanen Ideen alles durcheinander. Ob liiert oder solo - Du kommst schnell in Kontakt.

Gesundheit und Fitness

Schone Deine Gelenke durch Gewichtsreduzierung. Du bist eine Marionette Deines Ehrgeizes, das setzt Dich ganz schön unter Druck. Natürlich weißt Du, wie wichtig Bewegung ist. Warum tust Du dann nichts? Sport sollte wirklich einen festen Platz in Deinem Terminkalender haben. Frische Luft tut Dir jetzt richtig gut. Du solltest bei einem langen Spaziergang über Deine Träume nachdenken und Kraft schöpfen.

Beruf und Finanzen

Begünstigt sind alle Unternehmungen, die durch kämpferischen Einsatz persönliche Vorteile bringen. Betätige Dich körperlich und geistig. Man lässt Dir am Arbeitsplatz immer mehr Spielraum. Die Grundlage für das Verwirklichen eines Plans sollte Fleiß und Genauigkeit sein. Bei allem Respekt vor Deiner Tatkraft, sie muss gelenkt sein. Wenn Du den Überblick verlierst, dann drohen Verluste.