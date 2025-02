Wochenhoroskop Wassermann: So wird die nächste Woche vom 3.3. bis 9.3.2025

In welchen Lebensbereichen Du in der nächsten Horoskop -Woche besonders achtsam sein solltest und ob es eine Liebeswoche für Dein Sternzeichen wird, sagt Dir jetzt das Wochenhoroskop für Wassermann vom 3.3. bis 9.3.2025.

Liebe und Partnerschaft

Warum so abweisend, Dein Schatz plant mit Dir die Zukunft! Er hat Dich durchschaut, jetzt hilft nur noch die Flucht nach vorne. Es wird Dich zu Menschen hinziehen, bei denen Du Dich geborgen fühlst. Jetzt kannst Du unbeschwert eine überaus sinnliche Liebeszeit genießen und endlich Deine steife Zurückhaltung ablegen.

Gesundheit und Fitness

Es wäre angebracht, in der nächsten Zeit auf alle Genussgifte zu verzichten. Deine Gesundheit scheint etwas angeschlagen zu sein. Sorge dafür, dass Du neben der vielen Arbeit genug Ausgleich findest. Deine gesundheitliche Verfassung steht auf dem Höhepunkt. Nicht jeder ist so zäh und belastbar wie Du, also nimm mehr Rücksicht!

Beruf und Finanzen

Mache einfache Dinge doch nicht immer so kompliziert. Gewinne Vertrauen in Dich, in die Sache und in das Leben! Klug gehst Du an Deine Aufgaben heran, nicht jeder verdient Dein Vertrauen. Du gibst wohl niemals auf? Das macht Dich nicht immer beliebt! Deine Aktivitäten stehen jetzt unter einem besonders guten Stern. Achte darauf, was Du wirklich willst, nicht was man von Dir erwartet.