Wochenhoroskop Wassermann: So wird die nächste Woche vom 11.3. bis 17.3.2024

Die nächste Horoskop -Woche kann für Menschen vom Sternzeichen Wassermann von inneren und äußeren Konflikten bestimmt sein. Doch wer sich offen und positiv den Herausforderungen stellt, wird als Gewinner vom Platz gehen. Was Du sonst noch an Horoskop-News wissen solltest, verrät Dir das kostenlose Wochenhoroskop für Wassermann vom 11.3. bis 17.3.2024.

Liebe und Partnerschaft

Du willst es immer noch nicht wahrhaben, dass die Partnerschaft am Ende ist. Blicke positiv in die Zukunft. Gegen Dein Auftreten und Deine Anziehungskraft wird kaum einer immun sein. Du kannst mit harmonischen Tagen rechnen, wenn Du Dich aufgeschlossen zeigst. Ein Flirt entwickelt eine gewisse Brisanz, behalte alles im Auge.

Gesundheit und Fitness

Achtung, denke an die Sucht-Falle, besonders beim Alkohol. Gebe hin und wieder Deinen Träumen und Fantasien freien Lauf. Schicke Körper, Geist und Seele auf eine sinnliche Erholungsreise. Es könnte Dir nicht schaden, die eigene schlanke Linie im Auge zu behalten. Frische Luft und viel Bewegung fördern Deine Konzentrationsfähigkeit.

Beruf und Finanzen

Geduld, Konzentration, Ausdauer und Stetigkeit sind jetzt gefordert. Nutze diese Zeit, um lange aufgeschobene Dinge mit Erfolg zu erledigen. So wie es jetzt an Deinem Arbeitsplatz läuft, bist Du nicht ganz zufrieden. Bereite ein Gespräch mit dem Chef oder den Kollegen in Ruhe vor. Zeitdruck und Planlosigkeit im Job sind keine gute Basis für die Erfolgsleiter. Du hast viel Ausdauer. Deine konstanten Leistungen führen zum Erfolg.