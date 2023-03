Wochenhoroskop Wassermann: So wird die nächste Woche vom 20.03. bis 26.03.2023

Das Wassermann Wochenhoroskop vom 20.03. bis 26.03.2023 verrät Deinem Sternzeichen, wie die Liebessterne stehen, ob als Single oder in fester Partnerschaft. Lass Dich inspirieren von der nächsten Horoskop Woche und der Kraft der Mondenergien und Sternenkonstellationen.

Liebe und Partnerschaft

Die Probleme in der Partnerschaft werden sich von alleine wieder in Luft auflösen und Du wirst schnell merken, dass Deine Sorgen unbegründet waren. Geduld ist jetzt gefragt, Ausdauer und etwas Voraussicht. Um Deine eigenen Interessen zu stärken, solltest Du mit Klugheit handeln. Du hinterlässt einen guten Eindruck und man ist angenehm von Dir überrascht. Deine ganze Person hat eine unwahrscheinlich gute Ausstrahlung.

Gesundheit und Fitness

Du gibst alles und rackerst Dich redlich ab - immer nur für andere! Du brauchst entspannte Tage, um zur alten Unbeschwertheit zurückzufinden. Du hältst Deine starken Gefühle zu sehr unter Verschluss, das erdrückt Dich. Genussgifte reduzieren und dafür mehr Wasser trinken.

Beruf und Finanzen

Du zeigst Dich redegewandt und geschäftstüchtig. Man schätzt diese Fähigkeiten. Ausreden ziehen bei Dir nicht und Du erwartest von allen immer vollen Einsatz. Bist auch Du immer dazu bereit, das zu geben, was Du forderst? Alles, womit Du in letzter Zeit nicht fertig wurdest, kann jetzt so nach und nach aufgearbeitet werden. Es geht Dir alles wieder leicht von der Hand. Es wäre nicht gut, jetzt Entscheidungen unter Druck zu fällen oder Studien, Verhandlungen und Geschäfte zu beginnen. Warte ab!