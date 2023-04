Wochenhoroskop Wassermann: So wird die nächste Woche vom 24.04. - 30.04.2023

Die nächste Horoskop Woche für Wassermann lässt Dich wissen, was in Sachen Liebe, Gesundheit und Beruf bevorsteht. Es lohnt sich, im Liebesleben aufzuräumen, dann kann ein neuer Abschnitt beginnen und die gute Stimmung zurückkehren. Das aktuelle Wochenhoroskop für Wassermann vom 24.04. bis 30.04.2023 kennt noch mehr Astronews der Sternenkundler.

Liebe und Partnerschaft

So schön kann Liebe sein, Du empfindest immer tiefer und intensiver. Das ewige Auf und Ab in Deinem Liebesleben ist endlich überstanden. Ein wenig Skepsis mag ja in manchen Dingen hilfreich sein. Bevor Du jedoch die Brücken hinter Dir abbrichst, besinne Dich auf das Positive. Herzklopfen wartet auf Singles, Verabredungen sollten eingehalten werden.

Gesundheit und Fitness

Trenne Dich von schlechten Angewohnheiten. Ran an die Speckrollen, befreie Deinen Körper von unnötigem Ballast. Dein Wille ist ungebremst und Du solltest diesen einsetzen, um Dich in Form zu bringen und Deine Konditionen auszubauen. Treibe Sport! Du gibst alles und rackerst Dich redlich ab - immer nur für andere!

Beruf und Finanzen

Alles Sachliche geht gut von der Hand, weil Du Deine Gedanken konzentrierst und präzise formulierst. Orientiere Dich, nutze Deine Chance. Bitte nicht ärgern, wenn Du merkst, dass Du Dein gesetztes Pensum nicht schaffst. Du musst nur Dir selbst etwas beweisen. Gib auf, es immer allen anderen recht machen zu wollen, das zehrt an Deinen Kräften. Keine beruflichen Experimente, das könnte voll ins Auge gehen.