Wochenhoroskop Wassermann: So wird die nächste Woche vom 01.05. - 07.05.2023

Die Laune ist in der nächsten Horoskop Woche zunächst im Keller. Doch die Zukunft scheint laut den Himmelskörpern rosig zu werden. Wie Du Dein Schicksal positiv beeinflusst, erzählt Dir das kostenlose Wochenhoroskop für Wassermann vom 01.05. bis 07.05.2023.

Lebensratschläge und Astro-Tipps für Dein Sternzeichen Wassermann gibt es auch in den anderen Horoskopen:

Liebe und Partnerschaft

Lasse Deinen Schatz wissen, was Dich wirklich beschäftigt. Du wirkst unheimlich anziehend auf andere. Sage Deiner Partnerin bzw. Deinem Partner doch einfach, was Dich in Deinem Innersten bewegt. Du bemühst Dich viel zu wenig um das nötige Verständnis für die Sorgen Deines Schatzes.

Gesundheit und Fitness

Du wirkst sehr kraftlos, gönne Dir mehr Schlaf und frische Luft. Genehmige Dir einen faulen Tag, um Dich zu regenerieren. Bewegung steigert das Wohlbefinden, das ist richtig. Aber alles sollte mit Maß und Ziel ausgeführt werden, sonst schadest Du Dir nur. Versuche jetzt unter allen Umständen, Spannungen abzubauen. Dein seelischer Zustand ist im Moment keinen großen Belastungen gewachsen.

Beruf und Finanzen

Gib jetzt alles auf Arbeit, denn Du bist gut drauf. Dann brauchst Du auch bei Gehaltsverhandlungen keine Bescheidenheit walten lassen. Achtung, der Job kriselt etwas. Jetzt zählt nur bedingungsloser Einsatz und Disziplin. Jemand macht Dir einen guten Vorschlag, weise ihn nicht von der Hand. Du musst mit einem hartnäckigen Gegner rechnen, sei vorsichtig.