Wochenhoroskop Wassermann: So wird die nächste Woche vom 19.6. - 25.6.2023

Mann und Frau im Sternzeichen Wassermann müssen Anstehendes nicht allein schaffen. Kosmische Hilfe bietet Dein kostenloses Wochenhoroskop für Wassermann vom 19.6. bis 25.6.2023. Finde Rat und Tipps in der nächsten Horoskop Woche zu Deiner persönlichen Lebenssituation.

Liebe und Partnerschaft

Dein Partner oder Deine Partnerin zieht sich immer mehr zurück und Du scheinst das nicht zu bemerken. Enttäuscht Dich jemand, dann neigst Du zu unberechenbaren Impulsivhandlungen. Bewahre Ruhe, sonst schadest Du nur Dir selbst. Singles sollten in den nächsten Tagen auf keinen Fall zu Hause bleiben, sondern rausgehen und ihren Charme versprühen. Der Charme, den Du jetzt ausstrahlst, macht Dich unwiderstehlich und man wird Dir kaum einen Wunsch abschlagen können.

Gesundheit und Fitness

Deine Unzufriedenheit raubt Dir den Schlaf und zehrt an Deiner Gesundheit. Tue etwas für Dich! Wie wäre es mit ein bisschen Stretching? Je ausgeglichener Deine Seele ist, umso wohler fühlt sich Dein Körper. Frische Dein Liebesleben auf, das bewirkt Wunder. Du hast eine tiefe Seele für Kunst, Mystik und traumhaftes Erleben. Es ist eine günstige Zeit für spirituelles Forschen und Weiterentwicklung.

Beruf und Finanzen

Du brauchst all Deine Kräfte für große Aufgaben, nicht für Lappalien. Versuche, Dein Innenleben zu begreifen und positiv zu leben. Gehe einfach die Richtung weiter, die jetzt unbewusst vorgegeben wird. Wenn Du auf Deine Gesprächspartner richtig eingehst, so können alle Beteiligten ihren Nutzen daraus ziehen. Stelle also nicht auf stur.