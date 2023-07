Wochenhoroskop Wassermann: So wird die nächste Woche vom 10.7. bis 16.7.2023

Du hast viel Energie, aber auch ein großes Verlangen nach Liebe in der nächsten Horoskop Woche. Laut der Astrologie solltest Du besonders achtsam vorgehen, um Dein Seelenleben in den Griff zu bekommen. Alle kosmischen Tipps jetzt im kostenlosen Wochenhoroskop für Wassermann vom 10.7. bis 16.7.2023.

Liebe und Partnerschaft

Über gleiche Interessen kommst Du Deinem Schwarm immer näher. Neue Gemeinsamkeiten werden die Partnerschaft bereichern. Hast Du Dich schon einmal gefragt, warum Dir Dein Schatz immer wieder ausweicht? Singles haben die freie Wahl! Aber bitte nicht zu wählerisch sein. Eine große Portion Leidenschaft hat Dich gepackt. Es wird jetzt so richtig prickelnd. Die Zeit hat sehr viel Gefühl und Romantik zu bieten.

Gesundheit und Fitness

Stelle Deine Gesundheit auf den Prüfstand, irgendetwas stimmt da nicht. Du musst mit einem leicht gereizten Magen rechnen. Auch nervlich bist Du etwas angespannt.

Beruf und Finanzen

Alles, womit Du in letzter Zeit nicht fertig geworden bist und was Du schon seit Langem aufgeschoben hast, bringst Du jetzt zum Abschluss. Du strahlst Kraft und Überlegenheit aus, überzeugst durch Weitblick und stehst vor einer großen Veränderung. Der Durchbruch gelingt. Durch Dein positives Denken machst Du Dir und anderen das Leben leichter. Du kommst auf die Überholspur und das gibt noch mehr Auftrieb. In diesen Tagen kannst Du ganz vorn mitmischen und Dir manches Lob abholen. Deine Fähigkeiten sind bei Kollegen und Vorgesetzten gefragt.