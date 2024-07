Wochenhoroskop Wassermann: So wird die nächste Woche vom 8.7. bis 14.7.2024

Achte in der nächsten Horoskop - Woche besonders darauf, was Du für deine Fitness machen kannst. Das g ratis Wochenhoroskop für das Sternzeichen Wassermann bereitet Dich bestens auf die Zukunft vor und sagt Dir alles, was die Sterne zu Deinem Schicksal preisgeben.

Welche Richtungsentscheidung Dich näher an Dein Ziel bringen kann, erfährst Du in den Horoskopen für Wassermann:

Liebe und Partnerschaft

Deine Antworten suchst Du mehr im Außen und gehst alles mit viel Optimismus an. Dein Auftreten anderen Menschen gegenüber wirkt dabei sehr dominant. Ungeahnte Kräfte stacheln Dich zu neuen Abenteuern an. Jetzt also nicht mehr lange warten, sondern prüfen, was der Markt alles so bietet. Die Hormone steigen. Ein langer, tiefer Blick, ein verlockendes Lächeln und schon gehst Du mit Erfolg aufs Ganze. Dein Schatz sendet überdeutliche Signale, reagiere darauf!

Gesundheit und Fitness

Zwischendurch einfach mal nichts tun, das beruhigt das Nervenkostüm. Gib hin und wieder Deinen Träumen und Fantasien freien Lauf. Schicke Körper, Geist und Seele auf eine sinnliche Erholungsreise. Wenn Du Sport treibst, solltest Du Wert auf Qualität, nicht auf Quantität legen. Deine gesundheitliche und seelische Beschaffenheit ist sehr stabil. Du kannst daher sehr viel leisten und für Dich erreichen.

Beruf und Finanzen

Du überzeugst bei geschäftlichen Veranstaltungen mit Deinem selbstbewussten Auftreten. Die neue Herausforderung am Arbeitsplatz macht Dich ein wenig unsicher. Reagiere auf Kritik und Besserwisserei nicht gleich so explosiv! Höre nur auf den, der Deine Ideen unterstützt.