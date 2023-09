Wochenhoroskop Wassermann: So wird die nächste Woche vom 18.9. bis 24.9.2023

Mann und Frau im Sternzeichen Wassermann müssen nächste Horoskop -Woche aufpassen, dass sie sich nicht am Feuer der Liebe verbrennen . Doch auch die eigene Gesundheit und der Beruf erfordern ihre Aufmerksamkeit. Das aktuelle Wochenhoroskop für Wassermann vom 18.9. bis 24.9.2023 begleitet Dich durch jeden Lebensbereich.

Einen Blick in Deine Zukunft gewährt Dir nicht nur das Wochenhoroskop für Wassermann :

Liebe und Partnerschaft

Das Liebesleben wird einen Einbruch erleben, wenn Du so weiter machst. Ein neuer Flirt könnte auf eine allzu forsche Art Deinerseits verschreckt reagieren. Wer in festen Händen ist, sollte das Spiel mit dem Feuer nicht übertreiben. Bleibe möglichst ruhig, wenn man Dir Gefühle offenbart.

Gesundheit und Fitness

Auch wenn Du das Gefühl hast, Bäume ausreißen zu können, bleibe kontrolliert und finde die richtige Balance zwischen Aktivität und Passivität. Momentan gerät manches durcheinander oder funktioniert nicht richtig. Lade Deine Akkus wieder auf. Schon bald startest Du wieder durch. Gönne Dir trotz aller Vitalität immer wieder Ruhephasen, sonst könntest Du Dich schnell angespannt und matt fühlen. Genussgifte reduzieren und dafür mehr Wasser trinken.

Beruf und Finanzen

Stehe gewagten Unternehmungen eher skeptisch gegenüber. Nicht jeder Plan ist wirklich gut. Gehe kein großes Risiko ein. Du strebst nach Selbstverwirklichung, Selbstbewusstsein und Umsetzung der eigenen Wünsche. Nimm Dein Leben selbst in die Hand. Du bist großzügig und kompromissbereit und erlebst dies auch bei anderen Menschen. Deine bloße Anwesenheit wirkt für alle Beteiligten gewinnend. Beruflich hattest Du bisher das Gefühl, es bleibt alles so wie es ist. Jetzt spürst Du aber ganz deutlich, dass Du in einem positiven Wandel bist.