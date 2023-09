Wochenhoroskop Wassermann: So wird die nächste Woche vom 2.10. bis 8.10.2023

Liebe und Partnerschaft

Dein Schatz hofft auf Deine Unterstützung, höre ihm also gut zu. Schenke ihm Beachtung, sonst wird er sich zurückziehen. Unerfüllte Liebesträume begleiten Dich über einen längeren Zeitraum. Du sehnst Dich nach Harmonie, aber irgendwie klappt es zurzeit nicht.

Gesundheit und Fitness

Fitness steigert Dein geistiges Leistungsvermögen. Nimm Dir nicht alles so zu Herzen, stehe über den Dingen. Leichte Schlafprobleme verfolgen Dich schon seit längerem. Es ist besser, die Ursache nicht im Außen zu suchen. Gehe liebevoller mit Dir um und trenne Dich von schlechten Angewohnheiten.

Beruf und Finanzen

Du kannst Dich auf neue Situationen und Geschäftspartner gut einstellen. Jetzt kommt es auf eine genaue Planung und Zielsetzung an. Schaue genau hin und erledige das, was auf Deiner Liste ganz oben steht. Super vital und auf dem besten Weg, kannst Du eine zündende Idee in die Tat umzusetzen. Habe Mut und starte durch! Deine Energie und Dein Geschick werden am Arbeitsplatz bewundert. Auch wenn sich Dir Widerstände in den Weg stellen, kannst Du Großes vollbringen.