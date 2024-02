Wochenhoroskop Wassermann: So wird die nächste Woche vom 12.2. bis 18.2.2024

Frau und Mann im Sternzeichen Wassermann sollten sich in der nächsten Horoskop Woche vom 12.2. bis 18.2.2024 lieber nicht von der negativen Energie und den Gefühlen ihrer Mitmenschen ablenken lassen. Wer sich auf die eigenen Ziele im Leben konzentriert, wird sein Glück finden. Das Wochenhoroskop für Wassermann zeigt Dir den Weg.

Wie sich das Beziehungsleben von Wassermann in Zukunft entwickeln wird, erfährst Du in den Horoskopen für Dein Sternzeichen:

Liebe und Partnerschaft

Dein Partner oder Deine Partnerin hat ein Anliegen und rechnet fest mit Deinem Beistand, höre ihm oder ihr zu! Du bist in der Lage, auf Deinen Schatz gefühlvoll einzugehen. Eine wunderschöne Zeit für die Liebenden: Harmonie ist angesagt. Wenn Du öfter mal nachgibst, wirst Du staunen, was sich daraus ergeben kann. Liierte bauen ein Traumschloss und entdecken neue Highlights in ihrer Beziehung.

Gesundheit und Fitness

Höchstleistungen fordern womöglich ihren gesundheitlichen Tribut. Wenn Du erste Anzeichen von Unruhe an Dir bemerkst, solltest Du Dich zurückziehen und eine Entspannungsübung machen, so bleibst Du fit. Jeden Tag ein Stück zu Fuß gehen wirkt Wunder.

Beruf und Finanzen

Eine positive Konstellation verheißt Erfolg. Du brauchst ein wenig mehr Ruhe, um etwas Abstand vom Job zu bekommen. Es ist die ideale Zeit für Kultur-Events und gediegene Geselligkeiten. Durch unüberlegtes Handeln im Beruf, kannst Du in eine verzwickte Lage kommen. Auch wenn es Dir schwerfällt, solltest Du Dich der Situation stellen und Dein Bestes geben. Am Ende profitierst Du gewaltig.