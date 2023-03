Wochenhoroskop Wassermann: So wird die Woche vom 06.03. - 12.03.2023

In welchen Lebensbereichen Du die nächste Horoskop -Woche besonders achtsam sein solltest und ob es eine Liebeswoche für Dein Sternzeichen wird, sagt Dir jetzt das Wochenhoroskop für Wassermann vom 06.03. bis 12.03.2023.

Liebe und Partnerschaft



Du wirkst total sexy, ziehst aber nur jemanden an, der Probleme macht. Plane nicht so viel, sonst verpasst Du schöne Augenblicke. Obwohl Du gut drauf bist, kann der Alltag recht hart und kräfteraubend werden. Jemand versucht, es Dir schwer zu machen, bleibe auf der Hut. Du weißt aber genau, worauf es ankommt, und wirst vom anderen Geschlecht mit offenen Armen aufgenommen. Was hält Dich jetzt noch auf?

Gesundheit und Fitness

Deinem Körper würde etwas Schonung gut bekommen. Finde die richtige Mischung zwischen Bewegung und Ruhe. Wenn Du erste Anzeichen einer Krankheit verspürst, solltest Du überprüfen, ob Dein Unwohlsein auch einen psychischen Grund haben könnte. Nervosität mal mit Stille und Muße behandeln. Die falsche Ernährung ist die Wurzel allen Übels.

Beruf und Finanzen

Beruflich bist Du jetzt bestens motiviert, die Zeichen sind günstig. Jetzt hat Dich der Ehrgeiz richtig gepackt. Mit Deiner Durchsetzungskraft steuerst Du mutig hohe Ziele an. Verkalkuliere Dich dabei aber nicht. Dein Arbeitsstil ist schnell und effizient, das gibt Pluspunkte in der Chefetage. Wahre Dein Gesicht und stehe ohne Rückzieher zu Deinen Ansichten.