Wochenhoroskop Widder: Deine Horoskop Woche vom 03.04. - 09.04.2023

Liebe und Partnerschaft

Prickelnde Erotik und sinnliche Leidenschaften melden sich zurück. Deine Partnerschaft blüht auf und der Himmel hängt voller Geigen! Je intensiver Du liebst, desto erfüllter wird Dein Leben. Also lasse die Liebe zu und setze die richtigen Signale. Deinen Herzensmenschen solltest Du weder in Watte packen, noch an der kurzen Leine führen. Du wirkst anziehend und begehrenswert.

Gesundheit und Fitness

Setze in Deiner Freizeit auf aktive Unternehmungen. Deine Wirbelsäule könnte etwas Ausgleich und Entlastung brauchen. Sehr stabil und belastbar bist Du nicht gerade, aber Du erholst Dich schnell. Solltest Du nicht schon lange mal wieder Deine Vorsorgeuntersuchungen in Angriff nehmen?

Beruf und Finanzen

Dein Kräfteeinsatz ist hoch, doch Du hast auch die Energie dazu. Bei der erforderlichen Besonnenheit winken produktive Zeiten. Selbstverwirklichung ist jetzt Dein oberstes Ziel im Beruf. Du hast Dich so sehr bemüht und Einsatzbereitschaft gezeigt. Die Anerkennung lässt allerdings noch auf sich warten, aber sie kommt. Du verfügst über ein sensationelles Verhandlungsgeschick.