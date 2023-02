Wochenhoroskop Widder: Deine Horoskop Woche vom 13.02. - 19.02.2023

Werden sich Deine Wünsche in der aktuellen Horoskop Woche erfüllen? Dazu solltest Du die Astro-Tipps aus dem kostenlosen Wochenhoroskop für Widder vom 13.02. - 19.02.2023 beherzigen. Es könnte eine impulsive Liebeswoche werden.

Liebe und Partnerschaft

In Deiner Beziehung kann es zu Problemen kommen. Die Situation möchte Dich zur Innenschau einladen, damit Du endlich erkennst, was zu tun ist. Genieße eine besinnliche Zeit, ohne dass Du melancholisch wirst. Positive Gedanken helfen und bringen Erleichterung. Singles haben genug von Liebe, Lust und Leidenschaft. Ruhe ist angesagt. Du verspürst einen starken Energieschub. Das ist eine gute Möglichkeit, um endlich einmal über den eigenen Schatten zu springen.

Gesundheit und Fitness

Schalte ab und lasse Dir nicht die gute Laune verderben. Deine Empfindlichkeit könnte zu einer wehleidigen Haltung führen, aus der heraus dann auch mal eine Tafel Schokolade zu viel gegessen wird. Du bist zu leichtsinnig, achte mehr auf Deinen Kreislauf. Relaxe bei einem soften Wellnessprogramm.

Beruf und Finanzen

Es gelingt Dir, Deine Vielfältigkeit gezielt einzusetzen. Du bist zäh und stark und willst Dich immer in die erste Reihe drängen. Das Glück auf Kosten anderer währt in der Regel nur sehr kurz. Veränderungen in Deinem beruflichen Bereich sind angezeigt. Diese sind nicht nachteilig, aber mit Sicherheit dringend notwendig. Äußere Widerstände schwinden und anstehende Aufgaben lassen sich lösen.