Wochenhoroskop Widder: Deine Horoskop Woche vom 24.04. - 30.04.2023

Liebe und Partnerschaft

Du bist gestärkt für eine neue Zeit und spürst die Liebesplaneten prickelnd auf Deiner Haut. Du fühlst Dich in Deiner Beziehung sicher und geborgen. Eine Entscheidung steht an. Willst Du eine Beziehung intensivieren oder lieber auf Abstand gehen? Warte nicht zu lange. Dein Schatz ist unzufrieden mit Dir, weil Du kaum Zeit hast. Plane endlich einmal wieder ein romantisches Abendessen. Du suchst jetzt nach einem intensiven Erlebnis in Deiner Partnerschaft oder in einer Beziehung - auf jeden Fall ästhetischer oder erotischer Natur.

Gesundheit und Fitness

Gesundheitlich sind jetzt keine Probleme zu erwarten. Du fühlst Dich fit und leistungsfähig. Vielleicht könntest Du etwas Sport treiben. Du bist zu leichtsinnig, achte mehr auf Deinen Kreislauf. Dein stabiles Nervenkostüm ist in der jetzigen Situation sehr von Vorteil. Regelmäßigkeit heißt das Zauberwort, vor allen Dingen bei sportlicher Aktivität.

Beruf und Finanzen

Diplomatie ist Trumpf. Damit stichst Du alle unliebsamen Zeitgenossen aus und kannst am Arbeitsplatz und auch privat am besten überzeugen. Stolpersteine werden Dir immer wieder in den Weg gelegt. Sei flexibel und plane so wenig wie möglich. Dein Job ist Dir sicher. Wenn Du in der Öffentlichkeit stehst, solltest Du Dich bemühen, die Aufgaben für andere übersichtlicher und leichter zu gestalten. Nervlich bist Du sehr hochgetourt. Ehrgeizige Menschen um Dich herum haben keine Chance, sich an Dir vorbeizudrängeln. Du weißt, worauf es ankommt.