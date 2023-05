Wochenhoroskop Widder: Deine Horoskop Woche vom 29.5. - 4.6.2023

Liebe und Partnerschaft

Die partnerschaftlichen Differenzen haben sich gelegt. Es wird ruhiger und harmonischer, doch ist es noch lange kein richtiger Frieden. Jetzt ist weniger die Zeit des Flirtens angesagt, als vielmehr die Zeit der Selbstbesinnung. Versinke aber nicht in einen tiefen Weltschmerz. Es wird richtig spannend: In der Partnerschaft gibt's Wachstumsimpulse, durch die Du Dich in Deiner Haut sehr wohlfühlst. Dein Mut und Deine Entschlossenheit sind sehr beeindruckend. Verbeiße Dich aber nicht in diese starre Haltung, gib Dich locker.

Gesundheit und Fitness

Triff Vorkehrungen für Deine Gesundheit. Ernähre Dich bewusst und treibe Sport! Du solltest unbedingt Deine Akkus neu aufladen: Ziehe Dich aus dem Trubel zurück und konzentriere Dich nur auf eine Sache. Deine Drehzahl ist zu hoch, Du solltest öfter mal anhalten.

Beruf und Finanzen

Überprüfe genau, wer für Deine Erfolglosigkeit verantwortlich ist. Sieh Probleme als Lernaufgaben und lasse Dich nicht provozieren. Bleibe bescheiden, große Erfolgserwartungen blockieren Dich nur. Deine Position festigt sich, ein Mitbewerber hat das Nachsehen.