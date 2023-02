Wochenhoroskop Widder: So wird die nächste Woche vom 20.02. - 26.02.2023

Liebe und Partnerschaft

Voller Abenteuerlust stehst Du in den Startlöchern. Wenn Dein Partner jetzt nicht erkennt, was in Dir steckt, dann tut es sehr bald ein anderer. Zeige Deinem Schatz nicht immer nur die kalte Schulter, sondern Dein Herz. Jemand schwärmt und träumt von Dir. Heiße Flirts, besonders für Singles. Ein Traumpartner kommt in Sicht. Sei nicht so wählerisch, dann kann es diesmal richtig funken.

Gesundheit und Fitness

Übernimm Dich nicht. Du bist im Moment nicht belastbar und Dein Seelenleben ist nicht ausgeglichen. Das beeinflusst auch Dein Allgemeinbefinden. Du musst raus, brauchst Tapetenwechsel und Veränderungen. Lege Dich nicht auf die faule Haut, sondern triff Vorkehrungen für Deine Gesundheit. Ernähre Dich bewusst und treibe Sport! Du fühlst Dich sehr schlapp und solltest einmal mehr trinken.

Beruf und Finanzen

Du hast die Kraft zum Durchhalten und Schwierigkeiten werden schnell gelöst. Sei nicht zu kritisch und lege die Scheuklappen ab. Du hast viel Ausdauer. Deine konstanten Leistungen führen zum Erfolg. Du kommst jetzt richtig in die Gänge. Du bist ein Kooperationstalent und wirst allen Ansprüchen gerecht.