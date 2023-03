Wochenhoroskop Widder: So wird die nächste Woche vom 20.03. bis 26.03.2023

Tauche ein in das kostenlose Wochenhoroskop für Widder vom 20.03. bis 26.03.2023. Die nächste Horoskop Woche verrät Dir und Deinen Freunden, wie heiß es in Liebesdingen hergeht und wie Du Deine Gesundheit wieder zum Laufen bekommst.

Liebe und Partnerschaft

Partnerschaft ist nur beständig, wenn einer des anderen Last trägt. Dein Partner macht das Spiel auf Dauer nicht mit, er zeigt die Rote Karte. Ein wichtiges Gespräch steht auf dem Programm, und Du wirst genau wissen, was Du dabei erreichen willst. Bleibe gelassen. Du hast einige Proben zu bestehen und scheinst dadurch etwas gereizt. Musst Du das wirklich gleich an Deinem Partner auslassen?

Gesundheit und Fitness

Mal überdreht, mal schlapp. Haushalte besser mit Deinen Energien. Warte ab, in den nächsten Tagen bist Du sehr ausgeglichen. Bewegung steigert das Wohlbefinden. Das ist richtig. Aber alles sollte mit Maß und Ziel ausgeführt werden, sonst schadest Du Dir nur. Mache die Probleme anderer nicht zu Deinen. Das entlastet und bringt Erleichterung.

Beruf und Finanzen

Erledige in Ruhe Deine alltäglichen Pflichten und gebe Dich mit dem Weg der kleineren Schritte zufrieden. Alles hat seine Zeit. Jeder Art von Teamarbeit kannst Du, einfach aus dem Bauch heraus, erfolgreiche Impulse geben. Vertraue auf Deinen Instinkt und handle. Beruflich wird es bis auf ein paar kleine Unstimmigkeiten ruhig verlaufen. Gehe einfach etwas bedachter vor als sonst. Stärke Deinen Glauben an Erfolg, dann kommt er auch.