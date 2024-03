Wochenhoroskop Widder: So wird die nächste Woche vom 25.3. bis 31.3.2024

Was gibt es Neues in der nächsten Horoskop -Woche? Finde jetzt Antworten im aktuellen Wochenhoroskop für Widder vom 25.3. bis 31.3.2024 und erfahre, ob dieses Sternzeichen eine positive Stimmung und Harmonie, Erfolg und einen starken Körper erwarten kann.

Blicke nicht nur in die Zukunft, sondern auch in Dein Seelenleben :

Liebe und Partnerschaft

Auch wenn nicht alles glattläuft, Dein Partner bzw. Deine Partnerin steht voll hinter Dir. Du tapst in alle Fettnäpfchen, die man Dir aufgestellt hat. Also streite nicht, schiebe Konflikte auf. Schlechte Zeit für Diskussionen. Du wartest immer noch auf den Anruf Deines oder Deiner Verflossenen? Vergiss es! So kontaktfreudig warst Du schon lange nicht mehr. Deine Umgebung staunt und jemand fühlt sich sehr angesprochen.

Gesundheit und Fitness

Eine drohende Erkältung sollte man ernst nehmen und rechtzeitig vorbeugen. Dein Nacken ist mal wieder verspannt. Mache regelmäßig Lockerungsübungen. Deine Vitalität und Lebenskraft bekommt einen ganz gehörigen Schub. Das lässt Dich so richtig aufatmen, sollte Dich aber nicht übermütig werden lassen. Du erhältst gute Tipps für Therapiemöglichkeiten.

Beruf und Finanzen

Viel gute Laune und Unternehmungslust. Genau das erwartet das ganze Team von Dir. Du bist nun eben einmal das Zugpferd für alle. Jeder Art von Teamarbeit kannst Du, einfach aus dem Bauch heraus, befruchtende Impulse geben. Deine Kollegen bewundern Dich für diese Gabe. Wenn Du mit Deinem Arbeitstempo so weitermachst, hängst Du alle ab. Es gibt keine Krönung im Berufsleben? Achte mehr auf die Tatsachen, nicht auf Deine Traumbilder. Dann sitzt Du ganz oben.