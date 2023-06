Wochenhoroskop Widder: So wird die nächste Woche vom 26.6. bis 2.7.2023

Große Gefühle, spannende Flirts und Erfolg im Beruf - möchtest Du, dass die nächste Horoskop Woche grandios wird? Dann höre genau zu, was Dir die Himmelskörper im gratis Wochenhoroskop für Widder vom 26.6. bis 2.7.2023 mitteilen möchten.

Liebe und Partnerschaft

Es ist Dir abzuraten, vorschnelle Entscheidungen, gleich welcher Art, zu treffen. Verschiebe alle wichtigen Angelegenheiten auf einen späteren Zeitpunkt. Werde nicht übermütig, auch wenn jetzt alles so läuft, wie Du Dir das vorstellst. Leben und leben lassen, das muss Deine Devise sein. Wenn Du Konflikte auszutragen hast, so eignet sich die Zeit gut dafür. Du bist bereit und tolerant, um auf die Anliegen des Gegenübers einzugehen. Noch hast Du Gelegenheit, Deine kreative Seite so richtig zu entfalten.

Gesundheit und Fitness

Frische Deine Kräfte durch Entspannungsphasen regelmäßig auf. Niemandem ist gedient, wenn Du nur arbeitest und Dich dabei verausgabst. Du fühlst Dich angeschlagen und wirkst leicht übermüdet, da hilft nur viel Ruhe. Nimm Dir Zeit für Dich selbst und verwöhne Dich. Du hast viel erreicht und kannst Dir durchaus eine Ruhepause gönnen.

Beruf und Finanzen

Wenn man Dich an neuen Projekten nicht beteiligt, ersparst Du Dir viel Ärger. Solltest Du eine Führungsaufgabe anstreben, wäre dafür jetzt ein guter Zeitpunkt, auch wenn Du nicht über Deine volle Vitalität verfügst und weniger belastbar bist als gewöhnlich. Halte Dich also etwas zurück und warte ab. Eine unbewusste Kraft wird Dich bald wieder antreiben, habe Geduld.