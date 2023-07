Wochenhoroskop Widder: So wird die nächste Woche vom 31.7. bis 6.8.2023

In der nächsten Horoskop -Woche stehen Widder-Frau und Widder-Mann bei jeder Richtungsentscheidung vor der Frage, w as für Menschen sie sein möchten. Lasse Dich von den Sternen beraten und entscheide selbst, wie Du Dein Leben gestaltest. Das kostenlose Wochenhoroskop für Widder vom 31.7. bis 6.8.2023 möchte Dich zum bewussten Handeln inspirieren.

Liebe und Partnerschaft

Abgekühlte Gefühle sind das nicht, eher ein kleiner Durchhänger und der verschwindet auch wieder. Herzliche und innige Stunden erwarten Dich schon bald. Es wird wieder lebhafter und es geschehen Dinge, bei denen Du Dich spontan verhalten kannst. Das ist Dir augenblicklich sehr recht. Beim Flirten schleicht sich jemand ganz tief in Dein Herz.

Gesundheit und Fitness

Ein kleiner Durchhänger wird ganz schnell verkraftet. Du traust Dir jetzt viel zu und bist am Wettkampf und besonders an körperlicher Betätigung aller Art interessiert. Übertreibe es nicht! Du solltest Dich mal so richtig verwöhnen lassen. Du wirkst kraftlos, schlafe etwas mehr.

Beruf und Finanzen

Wenn Du eine Aufgabe vor Dir hast, die Dir viel Einsatz abverlangt, dann nichts wie ran. Du hast jetzt die besten Voraussetzungen dafür. Es gibt jemanden, der Dir den Weg zum Erfolg verbauen möchte. Du hast keine Veranlassung, an Deinen guten Fähigkeiten zu zweifeln. Das, was Du jetzt tust, bringt Dich auf keinen Fall weiter!