Wochenhoroskop Widder: So wird die nächste Woche vom 28.8. bis 3.9.2023

Widder-Mann und Widder-Frau sollten sich nächste Horoskop -Woche trauen, auf ihr Herz zu hören und den Mund aufzumachen. Die Sterne und Planeten stehen ihnen in jeder Lebenssituation bei. M it dem Wochenhoroskop für Widder vom 28.8. bis 3.9.2023 behältst Du den Überblick.

Liebe und Partnerschaft

Noch bewahrst Du die Ruhe, doch Deine aufgestauten Aggressionen können spannungsgeladen enden. Verliere nicht die Kontrolle über Dich. Du glaubst zwar zu wissen, was Dein Schatz möchte, sicher bist Du Dir aber nicht. Mit dem richtigen Menschen läufst Du zur Hochform auf. Mache aus Deinem Herzen keine Mördergrube. Egal ob es um Privates, die Liebe oder die eher ideellen Vorstellungen geht. Sei offen und sage Deine Meinung!

Gesundheit und Fitness

Du bist bei guter Gesundheit und belastbar und solltest diese Phase nutzen, um Dich in Form zu bringen. Auch wenn es nicht so ganz einfach ist, sich auf Dauer so richtig fit zu halten, Dein Körper freut sich über diese Aufmerksamkeit. Wenn Du anderen hilfst, solltest Du dabei Dich selbst nicht vergessen. Es wäre besser, nicht immer so ungeduldig zu sein.

Beruf und Finanzen

Richte Deinen Blick auf die Zukunft, ziehe Bilanz aus dem, was Du bisher erreicht hast und plane aus der Fülle der gebotenen Möglichkeiten. Es ist jetzt eine Zeit der harmonischen Entfaltung Deiner Fähigkeiten. Du kommst auf allen Gebieten des Lebens stetig und merkbar voran. Über Deine starken Aktivitäten kannst Du immer wieder mit neuen Herausforderungen rechnen. Es wäre gut, alles einmal richtig durchzuplanen. Bleibe gelassen, die große Ausdauer für Dein Ziel kommt noch.