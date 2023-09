Wochenhoroskop Widder: So wird die nächste Woche vom 11.9. bis 17.9.2023

Liebe und Partnerschaft

Du wirst total verkannt. Deine geheimnisvolle, tiefgründige Ausstrahlung macht andere nervös und unsicher. Erhalte Dir diesen Schutzmantel. Eine überraschende Einladung solltest Du unbedingt annehmen. Romantik pur und unvergleichliche Momente mit Deinem Schatz sorgen für unvergessliche Stunden und Gemeinsamkeiten. Einfach super! Mögliche Unstimmigkeiten in der Partnerschaft lösen sich in Wohlgefallen auf.

Gesundheit und Fitness

Vorsicht mit Alkohol, er bekommt Dir nicht. Es ist kein Wunder, wenn Deine Kräfte schwinden, Du verausgabst Dich kopflos. Deine Füße brauchen das richtige Schuhwerk, dann lassen die Beschwerden nach. Bewegung an der frischen Luft kann auch Dir nicht schaden.

Beruf und Finanzen

Jede Art geistiger Tätigkeit, jede Kommunikation sowie Lernen und Lehren werden jetzt gefördert. Deine Gedanken sind derzeit besonders klar, deshalb überlege genau, was Du jetzt tust. Warum so bescheiden? Lasse Dich mal loben und feiern. Du hast es verdient. Wenn man Dich braucht, sagst Du schließlich auch immer ja. Sei dabei nicht zu ehrgeizig, bleibe aber am Ball. Deine Vorhaben lassen sich in die Tat umsetzen und bringen Dich einen großen Schritt voran.