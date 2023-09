Wochenhoroskop Widder: So wird die nächste Woche vom 18.9. bis 24.9.2023

Liebe und Partnerschaft

Singles sollten jetzt nicht zögern, sondern zugreifen. Je nach Geschmack solltest Du große oder intime Gesellschaft suchen. Es wird Dir gefallen, auch andere mit Deinen Aufmerksamkeiten zu erfreuen. Jemand baggert ohne Ende, Du wirst den Verlockungen nicht widerstehen. Paare und auch Singles erleben eine Zeit voller Innigkeit.

Gesundheit und Fitness

Sorgen können sich auf den Rücken auswirken und Probleme verursachen. Rede mit jemanden. So köstlich aufwendiges Essen sein kann, so bedenklich ist es im Übermaß. Widerstehe der Versuchung, denke an Deine Gesundheit. Lasse Dich mal so richtig verwöhnen, z. B. mit einer Massage oder einem Entspannungsbad. Du solltest lernen, über Dich selbst zu lachen.

Beruf und Finanzen

Tritt etwas zurück, Du brauchst eine kreative Pause. Aufgrund Deiner bisherigen starken Aktivitäten kannst Du immer wieder mit neuen Herausforderungen rechnen. Es wäre gut, alles einmal richtig durchzuplanen. Du entfaltest jetzt Deine ganze Energie, kannst aber Schwierigkeiten haben, sie richtig dosiert einzusetzen. Wähle eine starke Herausforderung. Alles geht Dir gut von der Hand, Du fühlst Dich beschwingt und zufrieden und erlebst Tage voller Freude und Leichtigkeit.