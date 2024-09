Wochenhoroskop Widder: So wird die nächste Woche vom 16.9. bis 22.9.2024

Liebe und Partnerschaft

Wenn jemand Dich nicht leiden kann, ist das noch lange kein Grund, am Boden zerstört zu sein. Du kannst nicht auf alle anziehend wirken. Glücksmomente steigern Deine Beliebtheit. Du berührst die Herzen anderer, aber auch die Tür zu Deinem Herzen kann jetzt von jemandem geöffnet werden. Nur wer intelligent ist, törnt Dich erotisch an. Das kann es doch wohl nicht gewesen sein! Eigentlich bist Du sehr glücklich in Deiner Partnerschaft und trotzdem kommt es jetzt immer wieder zu kleinen Auseinandersetzungen.

Gesundheit und Fitness

Dein Kräftepegel schwankt und hängt sehr von Deiner Laune ab. Sorge für Ruhe, Harmonie, mehr Freizeit, Wärme und Zärtlichkeit. Ein etwas unruhiger Schlaf begleitet Dich vorübergehend. Eigentlich hast Du gar nichts zu befürchten oder zu bemängeln. Aber trotzdem fühlst Du Dich kraftlos, ausgelaugt und schwach auf den Beinen.

Beruf und Finanzen

Dir fehlt etwas an Kraft. Es ist jedoch nur eine Frage der Zeit, in der Du versuchen musst, so gut wie möglich zu funktionieren. Es wird besser. Liegengebliebenes bekommst Du jetzt problemlos in den Griff. Wie lange willst Du noch auf eine Bestätigung warten? Jetzt kann Dir niemand mehr Deinen Erfolg streitig machen.