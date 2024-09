Wochenhoroskop Widder: So wird die nächste Woche vom 23.9. bis 29.9.2024

Eine Richtungsentscheidung steht an? Finde in Deinem Wochenhoroskop für Widder vom 23.9. bis 29.9.2024 heraus, welchen Weg Du einschlagen solltest. Die kosmischen Hinweise für die nächste Horoskop -Woche zeigen Dir, worauf Du momentan achten musst.

Liebe und Partnerschaft

Erotische Flirts sind nicht immer an der Tagesordnung, also nutze jede Chance. In einer lauen Liebesnacht solltet Ihr gemeinsam einfach mal schweigen. Explosive Leidenschaft, aber auch extreme Eifersucht bringt sehr viel Unruhe in Dein Leben. Glaube nicht alles, was man Dir sagt. Zeige offen, wen Du magst und begehrst!

Gesundheit und Fitness

Vorsicht, Blutdruckschwankungen sind möglich! Du solltest Dich nicht übernehmen. Du bist im Moment nicht belastbar und Dein Seelenleben ist nicht ausgeglichen. Das beeinflusst auch Dein Allgemeinbefinden. Fußgymnastik unter dem Tisch ist besser als gar kein Sport. Dein Kreislauf ist nicht so ganz stabil, es kann zu Schwankungen kommen.

Beruf und Finanzen

Du dürftest jetzt vieles mühelos erreichen. Du verfügst über außergewöhnlich viel Überzeugung und Wissen. Damit kannst Du so manches beeinflussen. Du solltest Dir ganz klare Ziele setzen und diese beharrlich verfolgen. Wenn Du es schlau anstellst, brauchst Du nicht lange auf den Erfolg zu warten. Blitzartige Einfälle können Dir neue Möglichkeiten eröffnen. Nur nicht zögern! Keine Angst vor Kontroversen, Du hast gute Argumente.