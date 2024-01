Wochenhoroskop Widder: So wird die nächste Woche vom 22.1. bis 28.1.2024

Die Überraschungen der nächsten Horoskop -Woche ziehen jedes Sternzeichen in ihren Bann. Jetzt ist für das Tierkreiszeichen Widder die Zeit gekommen, eine Richtungsentscheidung zu treffen, die die Zukunft zum Positiven beeinflussen kann. Das kostenlose Wochenhoroskop für Widder vom 22. 1. bis 28.1.2024 schenkt Dir inspirierende kosmische Ratschläge für die Zukunft.

Tauche ein in die Welt der Astrologie und entdecke noch mehr Horoskope, die Dich auf der Suche nach dem großen Glück vielleicht ein Stück weiterbringen :

Liebe und Partnerschaft

Hemmungen und Bedenken werden überspielt, Abenteuer und Ausschweifungen werden gesucht. Das kann auf Dauer nicht gut gehen! Über gleiche Interessen kommst Du Deiner Wunschpartnerin bzw. Deinem Wunschpartner immer näher. Neue Gemeinsamkeiten werden die Partnerschaft bereichern. Singles haben die freie Wahl! Aber bitte nicht zu wählerisch sein. Es ist eine absolut positive Zeit, die es gilt konstruktiv zu nutzen. Bringe also Dein freiheitliches Denken zum Ausdruck.

Gesundheit und Fitness

Ziehe die Bremse, mehr Ruhe würde Dir guttun. Dein Helfersyndrom macht Dir zu schaffen, kümmere Dich lieber nur um Dich selbst. Schiebe nicht immer alles auf die lange Bank, das macht nur schlaflos. Die Hängematte oder die Couch sind jetzt die Orte, an denen Du Dich am wohlsten fühlst. Relaxe, so oft es geht.

Beruf und Finanzen

Dies ist eine Phase, in der Du mit oberflächlichen Arbeiten nichts anfangen kannst. Lasse Dich nicht verleiten, bleibe Deiner Sache treu. Deine Geschäfte kommen erst dann richtig voran, wenn Du unter Menschen gehst und die richtigen Kontakte knüpfst. Noch bist Du zu lahm. Mit einem freundlichen Gesicht wirst Du Kollegen für Dich einnehmen können, die Dir bislang distanziert gegenüber gestanden haben. Nur Nüchternheit, Konzentration und Ausdauer bringen Dich jetzt weiter.