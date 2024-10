Wochenhoroskop Widder: So wird die nächste Woche vom 14.10. bis 20.10.2024

Mut, Leidenschaft und Ehrgeiz zeichnen den Widder-Mann und die Widder-Frau aus. Für all jene, die in dem zum Element Feuer gehörenden Sternzeichen geboren sind, bietet das Wochenhoroskop für Widder vom 14.10. bis 20.10.2024 wichtige Hinweise zu beruflichen Entwicklungen, Beziehungen und zum allgemeinen Wohlergehen. Finde für Dein Tierkreiszeichen heraus, was die Sterne für die nächste Horoskop-Woche prophezeien.