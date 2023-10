Wochenhoroskop Widder: So wird die nächste Woche vom 30.10. - 5.11.2023

Liebe und Partnerschaft

Genieße die Annehmlichkeiten, die sich Dir bieten. Schließe neue Bekanntschaften und Freundschaften. Liebe ist leicht möglich. Du weißt genau, wie Du einem Menschen Sicherheit und Geborgenheit geben kannst. Das wird dankbar angenommen. Etwas bremst Dich ab und blockiert Dich. Lasse Dir dadurch nicht die gute Laune verderben, alles hat schließlich seinen Sinn. Du durchlebst eine Zeit besonderer Triebhaftigkeit.

Gesundheit und Fitness

Nach dem Regen kommt der Sonnenschein, dass gilt auch für Deine Gesundheit. Schon bald löst sich das eine oder andere in Wohlgefallen auf. Steige doch von Wein und Schokolade auf Tee und Obst um. Du wirst erstaunt sein, wie Deine Laune zurückkehrt und die Gesundheit lacht. Viel Antriebskraft und großes Wohlgefühl begleiten Dich. Ein besonderes Stimmungshoch sorgt für gute Laune und Zufriedenheit.

Beruf und Finanzen

Du entfaltest jetzt Deine ganze Energie und stehst Deinen Mann oder Frau. Nun zeigst Du so richtig, was an Dynamik in Dir steckt. Beruflich kommst Du einem ersehnten Ziel ein ganzes Stück näher. Setze weiterhin auf Deine Stabilität und auf Deine Erfolgskurve. Wenn Du in einer Sackgasse steckst, so ist das nicht die Schuld anderer. Trotzdem Kopf hoch, denke positiv und nutze Deine vielen Chancen! Du bist ein Glückskind. Alles, was Du in nächster Zeit beginnst, führt zum Erfolg. Du brauchst kaum noch etwas dazuzutun.