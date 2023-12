Wochenhoroskop Widder: So wird die nächste Woche vom 4.12. bis 10.12.2023

Nächste Horoskop-Woche sollten sich Widder-Frau und Widder-Mann klar zu ihrer Liebe bekennen, denn Partnerschaft und Harmonie sind in Gefahr. Das kostenlose Wochenhoroskop für Widder vom 4.12. bis 10.12.2023 erklärt Dir, in welchem Lebensbereich Du Dich laut den Sternen noch in Acht nehmen solltest.