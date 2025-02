Wochenhoroskop Widder: So wird die nächste Woche vom 10.2. bis 16.2.2025

Werden sich Deine Wünsche in der nächsten Horoskop -Woche erfüllen? Dazu solltest Du die Astro-Tipps aus dem kostenlosen Wochenhoroskop für Widder vom 10.2. bis 16.2.2025 beherzigen. Es könnte eine impulsive Liebeswoche werden.

Liebe und Partnerschaft

In Deinem Gefühlsleben gerätst Du derzeit aus dem Gleichgewicht und leidest unter falschen oder überzogenen Ansprüchen. Zurzeit bist Du sehr sensibel für alle Gefühle und Emotionen Deiner Umgebung, und Deine Stimmung wird von außen ganz wesentlich beeinflusst. Die Liebesplaneten strahlen hell und werden auch Dir die Zeit versüßen. Du erlebst wunderbare und bemerkenswerte Momente. Deine Antworten suchst Du mehr im Außen und gehst alles mit viel Optimismus an. Dein Auftreten anderen Menschen gegenüber wirkt dabei sehr dominant.

Gesundheit und Fitness

Sehr stabil und belastbar bist Du nicht gerade, aber Du erholst Dich schnell. Dein Kopf schmerzt, weil Du es wie immer allen recht machen willst. Suche gesundheitliche Hilfe in einer Heil- und Badekur. Gönne Deinem Körper die schon seit langer Zeit fällige Rundumerneuerung. Ein etwas unruhiger Schlaf begleitet Dich vorübergehend.

Beruf und Finanzen

Es ist nie zu spät, das zu erreichen, was Du Dir schon lange vorgenommen hast. Räume alles aus dem Weg, was Deinen Erfolg bremst. Ein starkes Gefühl weckt in Dir das Bedürfnis, neue Horizonte zu erobern. Diese Tendenz wird sich noch über lange Zeit fortsetzen. Du stößt bei Verhandlungen auf aggressive Widersacher. Du musst Gas geben, auch wenn Deine Motivation eher destruktiv ist. Verlasse eingefahrene Wege und suche die Herausforderung.