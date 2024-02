Wochenhoroskop Widder: So wird die nächste Woche vom 19.2. bis 25.2.2024

Die nächste Horoskop Woche vom 19.2. bis 25.2.2024 blickt mit dem Widder auf die Lebensbereiche Liebe, Gesundheit und Beruf. Um Dich mit Dir und Deinem Körper in Harmonie durchs Leben zu bewegen, brauchen Deine Gesundheit und Fitness jetzt ein wenig mehr Beachtung. Im gratis Wochenhoroskop für Widder verraten die Sternenkundler Deinem Tierkreiszeichen ein paar kosmische Tipps, wie Du dem Schicksal auch in der Liebe auf die Sprünge helfen kannst.

Liebe und Partnerschaft

In der Beziehung kann es zu Problemen kommen. Kein Wunder, Du sprichst manchmal ziemlich rau mit Deinem Partner oder Deiner Partnerin. Versetze Dich einmal in seine oder ihre Lage. Wenn Du die Achtung vor dem Partner oder der Partnerin verlierst, verflüchtigt sich auch der erotische Reiz. Dein Schatz hat jedoch eine kleine Überraschung im Schlepptau. Führe auch Du ihn oder sie mal wieder aus und verwöhnt Euch gegenseitig. Du ziehst andere in Deinen Bann!

Gesundheit und Fitness

Dein Nacken ist mal wieder verspannt. Mache regelmäßig Lockerungsübungen. Du verblüffst mit Spitzenleistung und kannst viel Stress aushalten. Achte nun etwas auf Deine Gesundheit, das schlägt sich auch in besserer Laune nieder. Schiebe nicht immer alles auf die lange Bank, das macht nur schlaflos.

Beruf und Finanzen

Du wirst recht klare Gedanken fassen und Dich verständlich machen können. Somit wirst Du Deine Fähigkeiten mit gutem Erfolg einsetzen. Beruflich bist Du nicht gerade glücklich, vielleicht kann ein zweites Standbein helfen. Jemand hat Dich beleidigt. Grolle nicht, sondern sprich das Problem sofort an. Deine beruflichen Ergebnisse werden unter die Lupe genommen und positiv bewertet.