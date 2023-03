Wochenhoroskop Widder: So wird die Woche vom 06.03. - 12.03.2023

Hier kann Dein Tierkreiszeichen noch weiter in die Welt der Astrologie eintauchen:

Liebe und Partnerschaft

Der große Liebessegen ist bei Dir nicht zu sehen, doch es liegt an Dir, was Du daraus machst. Triff Dich mit Freunden. Super, dass Du bereit bist, etwas mehr nachzugeben als sonst. Organisiere einen neuen Mix aus Aktivität und Muse. Dadurch bringst Du endlich etwas frischen Wind in Deinen tristen Lebensablauf. Paare und auch Singles erleben Wochen voller Innigkeit.

Gesundheit und Fitness

Du fühlst Dich gelöst und auf angenehme Weise entspannt. Der Druck im Kopf lässt nach, das Atmen fällt wieder leichter, es gibt kaum noch Probleme. Einen gesunden Körper bekommst Du nur durch engagierte Pflege. Schone Deine Gelenke durch Gewichtsreduzierung.

Beruf und Finanzen

Reagiere nicht immer so ungehalten, wenn Anforderungen an Dich gestellt werden. Dein Einsatz ist ziemlich stimmungsabhängig, das macht Dich nicht beliebt. Auch wenn sich heute herausstellt, dass die Schwierigkeiten größer sind als Du angenommen haben, solltest Du jetzt nicht aufgeben. Du fühlst Dich ungerecht behandelt; bitte um ein klärendes Gespräch.