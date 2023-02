Wochenhoroskop Zwillinge: Deine Horoskop Woche vom 13.02. - 19.02.2023

Du musst in dieser Horoskop Woche aktiv werden, um weiterzukommen. Das betrifft sowohl Dein Liebesleben, Dein Berufsleben als auch Deine Gesundheit. Was Du sonst noch über Dein Sternzeichen wissen musst, erfährst Du im Wochenhoroskop für Zwillinge vom 13.02. - 19.02.2023.

Liebe und Partnerschaft

Jemand bemüht sich um Dich. Schaue einmal richtig um Dich. Dein Schatz steht zu Dir, trotzdem reizt Dich ein anderer. Freue Dich auf harmonische Stunden mit Deinem Herzblatt. Du bist mit Deiner Partnerin bzw. Deinem Partner voll auf einer Wellenlänge.

Gesundheit und Fitness

Sei nicht so zaghaft, Du hast genug Kraft für alles. Du bist unruhig und brauchst etwas, an dem Du kurz entschlossen Deine Kraft auslassen und Deinen Elan beweisen kannst. Treibe Sport, das tut gut! Ein bisschen Bewegung an der frischen Luft weckt Deine Lebensgeister. Gönne Dir eine Massage, Du hast Nackenverspannungen.

Beruf und Finanzen

Du brauchst nicht zurückzustecken, denn Du weißt genau, was Du leistest. Du bist beruflich engagiert und wächst über Dich selbst hinaus. Deine Gelassenheit und Deine positive Art wirken wie Balsam auf das ganze Team. Initiative und Selbstvertrauen sind die Garanten für das Gelingen Deiner Vorhaben.