Wochenhoroskop Zwillinge: Deine Horoskop Woche vom 4.12. bis 10.12.2023

Liebe und Partnerschaft

Nur wenn Du entschlossen handelst, spürst Du partnerschaftlich positive Wendungen. Jetzt kannst Du Anderen Deine Gefühle und Emotionen leicht mitteilen. Steigere Dich nicht in unerfüllte Wünsche hinein, das kostet zu viel Energie und bringt nichts. Das soll eben jetzt nicht sein, lass los. Dein Einfühlungsvermögen kommt bei Deinem Partner gut an.

Gesundheit und Fitness

Im Moment bist Du überfordert. Du solltest Dich nicht immer total verausgaben. Stress kannst Du sehr gut beim Sport abbauen. Aber auch künstlerische Menschen tun Dir jetzt so richtig gut. Gönne Dir alles, was guttut. Da Du nicht in bester Form bist, solltest Du Dich auch nicht überfordern. Gebe Dir durch frisches Obst eine erfrischende Vitaminspritze!

Beruf und Finanzen

Wenn Du so im Job weitermachst, übertriffst Du alle Erwartungen. Teamwork ist Deine Stärke, dort bist Du unschlagbar. In diesen Tagen kannst Du ganz vorn mitmischen und Dir manches Lob abholen. Deine Fähigkeiten sind bei Kollegen und Vorgesetzten gefragt. Du musst im Kollegenkreis mit Vorwürfen rechnen, allerdings auch nicht ganz unbegründet. Ein klärendes Gespräch wird Unstimmigkeiten beseitigen.