Wochenhoroskop Zwillinge: Deine Horoskop Woche vom 4.3. bis 10.3.2024

Kaum etwas ist selbstverständlich im Leben, daher sollte man seine Gefühle ernst nehmen, sie aber nicht das Ruder übernehmen lassen. Die neue Horoskop Woche bietet Dir gute Chancen, Versäumtes nachzuholen und in der Liebe, im Berufsleben und in puncto Gesundheit richtig aufzuräumen – das aktuelle Wochenhoroskop für Zwillinge 4.3. bis 10.3.2024 weiß mehr.

Liebe und Partnerschaft

Die Zeit ist günstig für eine Verständigung mit Deinem Partner. Jede Art von Gedankenaustausch ist jetzt Balsam für Deine Seele. Singles wird ein toller Mensch über den Weg laufen. Den solltest Du unbedingt festhalten und endlich darauf achten, nicht immer so wählerisch zu sein. Nimm Dir Zeit, Deine Eroberung auf Herz und Nieren zu prüfen. Du willst nämlich nicht nur spielen, sondern genau wissen, was Sache ist. Du solltest Dich wieder einmal mehr in der Öffentlichkeit zeigen. Besonders Singles sind angesprochen, es könnte der ganz große Fang dabei sein.

Gesundheit und Fitness

Du bist richtig gesund und die Fitnesskurve ist ganz oben. Bringe die ganze Energie in die Liebe ein, im Job ist im Moment nichts zu holen. Kennst Du das Sprichwort: "Wer nicht hören will, muss fühlen?" Lege öfter mal eine Pause ein. Eine drohende Erkältung sollte man ernst nehmen und rechtzeitig vorbeugen.

Beruf und Finanzen

Man versucht, Dich aufs Glatteis zu führen. Plaudere keine Geheimnisse aus. Jemand verleitet Dich dazu, etwas utopisch und unrealistisch zu denken. Achte darauf, Dich nicht zu sehr in eine Fantasiewelt zu begeben. Du neigst dazu, Dich viel zu schnell aufzuregen und Dich dann in Deinen Ärger hineinzusteigern. Bleibe freundlich und ausgeglichen. Wissen und Fähigkeiten kannst Du mit gutem Erfolg einsetzen.