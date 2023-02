Wochenhoroskop Zwillinge: So wird die nächste Woche vom 20.02. - 26.02.2023

Entdecke die Spiritualität in Dir und profitiere von den günstigen Konstellationen der Sterne und Planeten. Liebe und Glück können die nächste Horoskop Woche bestimmen, wenn Du die Lebensratschläge aus dem Wochenhoroskop für Zwillinge vom 20.02. bis 26.02.2023 clever nutzt.

Liebe und Partnerschaft

Du fühlst Dich in Harmonie mit Dir selbst, wähnst Dich großmütig. Aber Dein Gefühl täuscht! Du bist immer noch sehr angreifbar. Wenn Dich jemand an ein uneingelöstes Versprechen erinnert, gib besser zu, es vergessen zu haben. Lügen haben nämlich kurze Beine. Du hast kein Vertrauen zu Deinem Schatz, sonst würdest Du ihn nicht immer kontrollieren. Dein Partner verhält sich loyal und tolerant. Er wird Dir ein Angebot machen und dann liegt es an Dir, ob Du die Hilfe annimmst oder nicht.

Gesundheit und Fitness

Versuche mit Kräutertee den Magen zu beruhigen. Es ist jetzt eine Zeit der Aktivität, der Freude an der eigenen Vitalität, die sich im Sport, Tanz oder in gesundheitlichen Maßnahmen ausleben lässt. Gesundheitlich wirkst Du ausgeglichen, nutze die Zeit für Saunagänge. Körperliche Bewegung kann auch Deine Gedanken wieder ins Fließen bringen. Deshalb solltest Du Dich um ein geregeltes Fitnessprogramm bemühen.

Beruf und Finanzen

Triff klare Entscheidungen, ehe es ein anderer tut. Dir winken schöne Erfolge durch gute Ideen und viel Durchsetzungskraft. Das ist günstig für wichtige Termine, Gespräche und auch Reisen. Atme tief durch, bevor Du Deinen Kollegen zur Rede stellst. Lege Dich geschäftlich nicht so schnell fest, sondern lockere Deine zum Teil starren Ansichten und lass das bisher Unmögliche zu.