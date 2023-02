Wochenhoroskop Zwillinge: So wird die nächste Woche vom 27.02. bis 05.03.2023

Liebe und Partnerschaft

Deine lockere, oft freche und unbeschwerte Art lässt ein Herz höherschlagen. Auch wenn Du Dich in der Partnerschaft allein fühlst, solltest Du nicht resignieren. Plane nichts und lasse die Dinge auf Dich zukommen. Vernunft ist zwischendurch ganz wichtig, um sich mit anderen Dingen zu arrangieren. Du wirst sehen, Kompromisse funktionieren besser. Dein Liebesleben kommt in Bewegung! Die Sterne stehen für einen Neuanfang nur allzu gut! Überwinde Deine Ängste.

Gesundheit und Fitness

Ziehe Dich zurück, genieße einen duftenden Kaffee oder Tee und träume davon, mit lieben Menschen zusammen zu sein. Lasse Dich bloß nicht unter Terminstress setzen, Deine Nerven flattern jetzt schon. Du hast viel Energie, baue jetzt etwas Kondition auf. Tue etwas für Dein Immunsystem. Ein Mix aus Entspannung und Bewegung bringt Dich wieder so richtig auf Vordermann.

Beruf und Finanzen

Nimm nicht gleich jede Herausforderung an, die man Dir stellt. Es gibt Dinge, die sich von allein erledigen, warte ab, was sich tut. Wenn Du nicht gut vorankommst, so ändere Deine alten Arbeitsmuster. Alle sind hektisch, nur Du ziehst Dein Pensum planmäßig und in Ruhe durch. Das, was Du jetzt tust, bringt Dich so nicht weiter!