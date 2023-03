Wochenhoroskop Zwillinge: So wird die nächste Woche vom 20.03. bis 26.03.2023

Liebe und Partnerschaft

Im Moment bist Du selbst die Quelle öffentlichen Ärgernisses. Überprüfe Dich, Du tendierst immer mehr zu Zerwürfnissen. Du spielst mit dem Feuer, das kann ganz schnell ins Auge gehen. Heute bist Du besonders feinfühlig für die schönen Dinge des Lebens. Lasse Deine Mitmenschen an Deiner Freude teilhaben! Wenn jemand wirklich Dein Herz erobert hat, neigst Du zum Klammern.

Gesundheit und Fitness

Für Dein körperliches Wohlbefinden hilft das richtige Maß an Bewegung und Ruhe. Frische Luft und viel Bewegung fördern Deine Konzentrationsfähigkeit. Gesundheitlich wird alles immer besser, die Zeit arbeitet für Dich. Versuche, ganz schnell mit Deinen Gefühlen ins Reine zu kommen. Dein körperliches Befinden ist auf jeden Fall auf dem Weg der Besserung.

Beruf und Finanzen

An Deiner Leistung gibt's nichts auszusetzen, sei also nicht so unzufrieden. Diplomatie ist Trumpf. Damit stichst Du alle unliebsamen Zeitgenossen aus und kannst am Arbeitsplatz und auch privat am besten überzeugen. Am Arbeitsplatz erreichst Du Ziele, die vorher nicht möglich waren. Warum so bescheiden? Lass Dich mal loben und feiern. Du hast es verdient. Wenn man Dich braucht, sagst Du schließlich auch immer ja.