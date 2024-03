Wochenhoroskop Zwillinge: So wird die nächste Woche vom 1.4. bis 7.4.2024

Gesundheitlich sah es für Menschen vom Sternzeichen Zwillinge schon deutlich besser aus. Versuche daher in der nächsten Horoskop -Woche vom 1.4. bis 7.4.2024, Deine Energiereserven wieder aufzuladen. In Beruf und Liebe sieht es da schon besser aus, doch solltest Du hier laut Wochenhoroskop ebenfalls nicht übertreiben.

Liebe und Partnerschaft

Ungeahnte Kräfte stacheln zu neuen Abenteuern an. Jetzt also nicht mehr lange warten, sondern prüfen, was der Markt alles so bietet. Eine geplante Reise wird eine Fahrt ins Glück! Überlasse die großen Gefühle nicht den anderen. Du selbst bist erfüllt davon und schäumst über vor Zufriedenheit und Verständnis. Versuche nicht, Deinen Partner oder Deine Partnerin zu halten: weniger ist mehr.

Gesundheit und Fitness

Nicht jeder ist so zäh und belastbar wie Du, also nimm mehr Rücksicht! Du weißt, was Dir guttut, setze es also auch um. Bewegung hilft sogar bei Rückenschmerzen. Setze in Deiner Freizeit auf aktive Unternehmungen.

Beruf und Finanzen

Beruflich solltest Du jetzt etwas mehr Konzentration zeigen. Pläne und Vorhaben werden sehr konsequent und erfolgsorientiert durchgeführt. Das Schöne dabei ist, dass Du nie das Lächeln auf den Lippen verlierst. Begegnungen mit anderen, auch fremden Menschen, gewinnen einen vertraulichen und innigen Charakter. Nicht leichtgläubig werden! Setze keine zu hohen Erwartungen in eine neue Geschäftsverbindung.