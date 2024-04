Wochenhoroskop Zwillinge: So wird die nächste Woche vom 15.4. bis 21.4.2024

Im neuen kostenlosen Wochenhoroskop für Zwillinge vom 15.4. bis 21.4.2024 verraten Dir als Sternzeichen Zwilling die Sterne, was in Sachen Liebe, Gesundheit und Beruf alles auf Dich zukommen kann. Vorsicht vor schlechten Einflüssen! Mehr Infos aus dem Universum der Astrologie schenkt die nächste Horoskop -Woche.

Liebe und Partnerschaft

Höchste Zeit herauszufinden, wie viel Freiraum jeder braucht, um sich in der Beziehung noch weiter entwickeln zu können. Ein liebevoller Partner, eine überraschende Einladung, freue Dich! Dein Charme zieht andere einmal wieder total in Deinen Bann. Wenn Du schon lange ein wichtiges Treffen oder ein klärendes Gespräch vor Dir herschiebst, dann solltest Du die Sache jetzt in Angriff nehmen.

Gesundheit und Fitness

Wenn Du nicht aufpasst, dann wird Dein Handeln stark an Deiner Gesundheit zehren. Du wirkst kraftlos, schlafe etwas mehr. Schalte ab und lasse Dir nicht die gute Laune verderben. Verwöhne Dich mit kulinarischen Köstlichkeiten, genieße und schlemme.

Beruf und Finanzen

Turbulente Tage, viele Anfragen strömen auf Dich ein. Du hast jetzt den notwendigen Rückenwind, den Du für Deine Aufgaben brauchst. Du fühlst Dich wohl und kannst alles erledigen. Du wirst jetzt gefordert, und das ist gut, denn Du bist im besten Sinne unternehmungslustig, voller Energie und Tatendrang. Zerstöre durch Unverstand nicht das, was Du Dir mühsam aufgebaut hast.