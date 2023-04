Wochenhoroskop Zwillinge: So wird die nächste Woche vom 01.05. - 07.05.2023

Schalte Deinen Verstand nicht aus, auch wenn Dich in der nächsten Horoskop Woche die Liebe ganz schön im Griff hat. Was die Astrologie Dir noch alles voraussagt, steht im kostenlosen Wochenhoroskop für Zwillinge vom 01.05. bis 07.05.2023 geschrieben.

Hole Dir noch mehr kosmischen Beistand in weiteren Horoskopen:

Liebe und Partnerschaft

Kleine Wölkchen am Liebeshimmel. Warum behältst Du Deine Gefühle auch für Dich? Etwas Mut bringt Bewegung in Deine Gefühlswelt. Mal Regen, mal Sonne. Flirtlust und Laune bieten jetzt alle emotionalen Wetterlagen. Wer Dich jetzt richtig zu nehmen weiß, erlebt Erotik pur. Bekämpfe Nervosität und Unkonzentriertheit nicht dadurch, dass Du Dich zurückziehst, sondern lebe ganz im Augenblick.

Gesundheit und Fitness

Körperlich solltest Du Dich unbedingt schonen. Geistig anspruchsvolle Arbeiten hingegen gelingen Dir sehr gut. Du musst raus, brauchst Tapetenwechsel und Veränderungen. Kennst Du das Sprichwort: "Wer nicht hören will, muss fühlen"? Krankheit nicht auf die leichte Schulter nehmen, sondern gründlich auskurieren.

Beruf und Finanzen

Setze die richtigen Akzente für den ganz persönlichen Erfolg. Du hast stets das Ganze im Blick und allerbeste Karten in Sachen Job. Finde Deine wahre Berufung, sonst macht sich bei der Arbeit bald Unfrieden bemerkbar. Ändere schnell etwas an Deiner Situation. Hindernisse am Arbeitsplatz sollten zum Umdenken anregen.