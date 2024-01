Wochenhoroskop Zwillinge: So wird die nächste Woche vom 8.1. bis 14.1.2024

In der nächsten Horoskop -Woche sollten für Männer und Frauen im Tierkreiszeichen Zwillinge Momente der Entspannung einen festen Platz finden. Erfahre im neuen Wochenhoroskop für Zwillinge vom 8.1. bis 14.1.2024, welche kosmischen Tipps in Sachen Liebe, Gesundheit und Beruf auf Dein Sternzeichen warten.

Liebe und Partnerschaft

Du wirst von jemandem enttäuscht, dem Du immer treu zur Seite stehst. Jetzt kannst Du ein paar Stunden gemeinsam mit einem lieben Menschen ganz besonders genießen. Nicht warten, mache selbst den ersten Schritt! Dein Schatz zieht nicht mit? Bleibe cool, getrennte Unternehmungen wirken Wunder. In der Erregung sagst Du schnell etwas, das Du später bereust. Sollte das so sein, dann entschuldige Dich am besten.

Gesundheit und Fitness

Verwöhne Dich mit kulinarischen Köstlichkeiten, genieße und schlemme. Gesundheitliche Störungen verlieren sich. Deine Kräfte kehren zurück und Du fühlst Dich wieder voll Energie und Stärke. Nichts übertreiben! Höchstleistungen fordern womöglich ihren gesundheitlichen Tribut. Eine Krankheit nicht auf die leichte Schulter nehmen, sondern gründlich auskurieren.

Beruf und Finanzen

Begünstigt sind alle Unternehmungen, die durch kämpferischen Einsatz Vorteile bringen. Wenn rasche Entscheidungen gefordert werden, dann läuft dies jetzt besonders gut. Auf alle anstehenden Erneuerungen kannst Du Dich gut einstellen. Glückliche Zufälle am Arbeitsplatz lassen Dich wieder an Dich glauben. Du bist schlagfertig und wach, wohl aber überkritisch und auf Kampf eingestellt.