Wochenhoroskop Zwillinge: So wird die nächste Woche vom 29.5. - 4.6.2023

Lass Dich überraschen, was die nächste Horoskop Woche für Zwillinge in Sachen Liebe, Gesundheit und Beruf bereithält. Das kostenlose Wochenhoroskop für Zwillinge vom 29.5. bis 4.6.2023 empfiehlt ein wenig mehr Sensibilität und Harmonie im Liebesleben.

Liebe und Partnerschaft

Ein rechtzeitiger Rückzug bringt Dir jetzt ungeahnte Vorteile, Du musst Dich nur so schnell wie möglich entschließen. Zögere nicht! Erotische Abende sind angesagt. Alles wird ein bisschen ruhiger und liebevolle Begegnungen versüßen zauberhafte Augenblicke. Folge jetzt dem Ruf Deines Herzens: Tue das, woran Du Freude hast und versuche, diese Lebensfreude weiterzugeben. Deine Ausstrahlung ist umwerfend! Du solltest Deinen Charme versprühen. Wunderbare Liebestage erwarten Dich.

Gesundheit und Fitness

Du bist ein spontaner und aktiver Mensch, doch jetzt kann es für Dich ein bisschen zu viel werden. Zeige der Welt, was Du wirklich fühlst. Auch wenn es in der Vergangenheit nicht immer leicht war, so kannst Du nun wieder Kräfte tanken. Mache doch mal einen Wochenendtrip. Zu einem guten Ausgleich gehört auch immer etwas Bewegung.

Beruf und Finanzen

Die Probleme im Beruf werden sich von alleine wieder in Luft auflösen und Du wirst schnell merken, dass Deine Gedanken unnötig waren. Als Vertreter des Zeichens solltest Du Dein Licht jetzt nicht unter den Scheffel stellen. Zeige Deinem Vorgesetzten, wer Du bist und was Du kannst. Du brauchst das gewisse Quäntchen an Geduld, um gut durch die nächsten Tage zu kommen. Werde also nicht hibbelig und unkonzentriert. Beruflich ergeben sich für Dich ganz wunderbare Chancen. Man schätzt Deine heitere Art, sowohl bei Kollegen als auch bei Vorgesetzten.