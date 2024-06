Wochenhoroskop Zwillinge: So wird die nächste Woche vom 10.6. bis 16.6.2024

Dein kostenloses Wochenhoroskop für Zwillinge vom 10.6. bis 16.6.2024: Als typischer Zwilling hast Du zwei Gesichter. Doch in der Liebe solltest Du Dich auf keinen Fall verstellen, Du handelst Dir damit nur Ärger ein. Sei so, wie Du bist, denn so bist Du gut. Die Sternenkundler blicken mit Dir in die nächste Horoskop-Woche.