Wochenhoroskop Zwillinge: So wird die nächste Woche vom 10.7. bis 16.7.2023

Zwillinge-Frauen und Zwillinge-Männer wollen wissen, was die nächste Horoskop Woche bringt? Astrologische Lebenshilfe, die diesem Sternzeichen dazu verhilft, einen Blick in die Zukunft zu werfen, gibt es jetzt im gratis Wochenhoroskop für Zwillinge vom 10.7. bis 16.7.2023.

Liebe und Partnerschaft

Wann hast Du Deinem Schatz das letzte Mal gesagt: "Ich liebe Dich"? Eine Welle von Spontaneität und Lebendigkeit trägt Dich. Aus dieser tiefen Gefühlsebene heraus kannst Du viel Spaß und Freude erleben. Deine kühle Ausstrahlung dient Dir oft dazu, die Tiefe Deiner Gefühlswelt zu verstecken; nicht zuletzt, weil Du Dich selbst davor fürchtest. Blicke verraten jetzt mehr als tausend Worte.

Gesundheit und Fitness

Im Moment brauchst Du viel Kraft für alles. Deine Durchblutung kann Probleme machen, meide Alkohol! Dein Motor läuft auf Hochtouren, das hältst Du auf Dauer nicht durch.

Beruf und Finanzen

Nur wenn Du an Dich glaubst, erreichst Du, was Du erreichen willst. Es sieht insgesamt alles nach Routine aus. Nur Du selbst kannst das ändern. Zeige Ehrgeiz und Fantasie und sei nicht so träge. Die Atmosphäre ändert sich gerade. Es bahnen sich neue berufliche Kontakte an, die Dich weiterbringen werden. Lasse Dich jetzt nicht von einer gewissen inneren Faulheit verführen.