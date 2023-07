Wochenhoroskop Zwillinge: So wird die nächste Woche vom 17.7. bis 23.7.2023

Liebe und Partnerschaft



Du neigst momentan zu Oberflächlichkeit und Ego-Trips. Beides ist aber Gift für die Beziehung. Also strenge Dich mal etwas mehr an, bevor der Haussegen wieder schief hängt. Man erwartet, dass Du Dich mehr in die Partnerschaft einbringst. Wähle dabei die sanfte Tour und konzentriere Dich jetzt auf erotische und liebevolle Momente mit Deinem Schatz. Auch Singles sollten nicht zu Hause bleiben. Etwas versucht, Dich innerhalb Deiner Grenzen zu halten. Vielleicht erkennst Du dadurch, dass das, was Du willst, einfach nicht machbar ist.

Gesundheit und Fitness

Entspanne Dich, danach bist Du auf allen Ebenen in Bestform. Sorge für Ruhe, Harmonie, mehr Freizeit, Wärme und Zärtlichkeit. Manchmal fühlst Du Dich ganz schön erschöpft.

Beruf und Finanzen

Wie lange willst Du noch auf eine Bestätigung warten? Die Zeit nimmt ihren Lauf. Und wenn Du nicht wachsam bist, werden sich nur jene beruflich erfolgreich entwickeln, die nach vorne preschen. Du kommst nicht gut an und solltest deswegen Deine Pläne und Ideen noch eine Weile in der Schublade liegen lassen. Es gelingt Dir im letzten Moment, das sinkende Schiff zu verlassen.